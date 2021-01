Coronavirus: a Firenze scoperto caso di variante inglese. E’ uno studente di 25 anni. Isolamento anche per la sorella (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il giovane, che frequenta l'Università a Londra, è rientrato a casa nel Comune di Fiesole (Fi) ed è stato subito sottoposto a Isolamento fiduciario per rientro dall'estero per un periodo di 14 giorni come previsto dal Dpcm del 3/12/2020. La stessa misura è stata applicata alla sorella, unico suo contatto stretto Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il giovane, che frequenta l'Università a Londra, è rientrato a casa nel Comune di Fiesole (Fi) ed è stato subito sottoposto afiduciario per rientro dall'estero per un periodo di 14 giorni come previsto dal Dpcm del 3/12/2020. La stessa misura è stata applicata alla, unico suo contatto stretto

per Covid-19 è di 105,4 x100.000 residenti contro il 133,1 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara ...

per Covid-19 è di 105,4 x100.000 residenti contro il 133,1 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara ...