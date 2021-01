Coronavirus: 4 decessi e 250 casi, lieve miglioramento negli ospedali (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quattro vittime e quasi 250 nuovi contagi. Questi i numeri del Coronavirus in Trentino aggiornati a giovedì 14 gennaio, contenuti nel bollettino quotidiano diffuso dall'Apss. Le persone decedute ... Leggi su trentotoday (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quattro vittime e quasi 250 nuovi contagi. Questi i numeri delin Trentino aggiornati a giovedì 14 gennaio, contenuti nel bollettino quotidiano diffuso dall'Apss. Le persone decedute ...

