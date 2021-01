Coppa Italia, Sassuolo-SPAL 0-2: l’ex Missiroli condanna i neroverdi, la banda di Marino si regala la Juventus (Di giovedì 14 gennaio 2021) Colpaccio della SPAL che sbanca il "Mapei Stadium" superando per 2-0 il Sassuolo nella gara valida per gli ottavi di Coppa Italia.I ferraresi sono arrivati a questa gara chiaramente da sfavoriti, i neroverdi però ci hanno messo tanto impegno per perdere il match. Una formazione intrisa di seconde linee ha dovuto sopportare anche l'espulsione di Djuricic al 47', in dieci i padroni di casa sono sprofondati nell'abisso. Solo due minuti dopo ossia al 49' va a segno l'ex di turno Simone Missiroli che riceve l'assist di Seck e spedisce la sfera all'angolino di destra. Al 58' il gol del raddoppio è messo a segno da Lorenzo Dickmann che gonfia la rete dopo un assist fornitogli da Marco D'Alessandro. Gli SPALlini con questo successo si sono assicurati il passaggio ai quarti di ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) Colpaccio dellache sbanca il "Mapei Stadium" superando per 2-0 ilnella gara valida per gli ottavi di.I ferraresi sono arrivati a questa gara chiaramente da sfavoriti, iperò ci hanno messo tanto impegno per perdere il match. Una formazione intrisa di seconde linee ha dovuto sopportare anche l'espulsione di Djuricic al 47', in dieci i padroni di casa sono sprofondati nell'abisso. Solo due minuti dopo ossia al 49' va a segno l'ex di turno Simoneche riceve l'assist di Seck e spedisce la sfera all'angolino di destra. Al 58' il gol del raddoppio è messo a segno da Lorenzo Dickmann che gonfia la rete dopo un assist fornitogli da Marco D'Alessandro. Glilini con questo successo si sono assicurati il passaggio ai quarti di ...

