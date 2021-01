Coppa Italia, Sassuolo-Spal 0-2: De Zerbi fuori agli ottavi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sarà la Spal di Pasquale Marino la sfidante della Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. I ferraresi hanno eliminato a sorpresa il Sassuolo di De Zerbi andando a vincere 2-0 in trasferta al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sarà ladi Pasquale Marino la sfidante della Juventus ai quarti di finale di. I ferraresi hanno eliminato a sorpresa ildi Deandando a vincere 2-0 in trasferta al ...

