Coppa Italia, Atalanta straripante e ai quarti: il Cagliari cede 3-1 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Anche l'Atalanta approda ai quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri controllano per lunghi tratti la gara contro il Cagliari e, dopo il momentaneo pari di Sottil, si scatenano. Ora affronteranno la vincente dell'ottavo di finale tra Lazio e Parma.IL FILM DELLA PARTITAAtalanta all'assalto e Cagliari rintanato nella sua metà campo: questo è il copione del primo tempo. I nerazzurri tentano di sbloccare il match, ma devono prestare attenzione alle ripartenze dei sardi. Il risultato si sblocca sul finire dei primi 45 minuti: Muriel serve Miranchuk che calcia immediatamente e batte Vicario. Nella ripresa, però, il Cagliari prova a ribellarsi al suo destino. Una sorte che sembra improvvisamente benevola nei confronti della squadra di Di Francesco:

