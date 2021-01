Coppa Italia, Atalanta ok con il Cagliari: magic moment per Muriel (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’Atalanta di Gasperini ha ottenuto il pass per i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Cagliari: prosegue il magic moment di Muriel Dopo aver superato il Cagliari, anche l’Atalanta iscrivere il suo nome sul tabellone di Coppa Italia per i quarti di finale. La squadra di Gian Piero Gasperini si è imposta per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’di Gasperini ha ottenuto il pass per i quarti di finale dibattendo il: prosegue ildiDopo aver superato il, anche l’iscrivere il suo nome sul tabellone diper i quarti di finale. La squadra di Gian Piero Gasperini si è imposta per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - Comincia la nostra corsa in Coppa ?? ?????? Coppa Italia ?? @GenoaCFC ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? #JuveGenoa - Matchday ? #FiorentinaInter ?? Coppa Italia ? 15:00 CET ??? Stadio Artemio Franchi #FORZAINTER ??? - ?? Qualificati ai quarti di finale di #CoppaItalia!!! ?? We sail into the Coppa Italia Quarter-Finals!!! - #CAGLIARI ???? I rossoblù escono sconfitti per 3-1 dagli ottavi di finale di #CoppaItalia contro l' #Atalanta

Terminato qualche istante fa l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Cagliari, con vittoria finale per 3-1 della squadra di casa, quella allenata da Gasperini. Dea passata avanti a ...

Atalanta-Cagliari 3-1, la cronaca. Dopo aver largamente dominato il primo tempo, concluso solo sull'1-0 per la rete messa a segno da Miranchuk nella parte finale della frazione, i ...

