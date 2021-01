Coppa Italia, Atalanta-Cagliari: Gasperini si affida a Muriel-Miranchuk, Di Fra con Pavoletti. Le formazioni ufficiali (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alle ore 21, 15 andrà in scena la sfida tra l'Atalanta e il Cagliari.Gli orobici e i sardi si affronteranno nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, tanto turnover in entrambe le compagini che si presenteranno con i seguenti undici.Atalanta (3-4-1-2) Sportiello; Sutalo, Romero, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Muriel. A disp. Rossi, Gollini, Toloi, Palomino, Lammers, De Roon, De Paoli, Hateboer, Gyabuaa, Ilicic, Cortinovis, Zapata. All. Gasperini.Cagliari (4-2-3-1): Vicario; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Tripaldelli; Marin, Caligara; Tramoni, Nandez, Sottil; Pavoletti. A disp. Aresti, Cragno, Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Lykogiannis, Cerri, Boccia, Ounas, Del ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alle ore 21, 15 andrà in scena la sfida tra l'e il.Gli orobici e i sardi si affronteranno nella gara valida per gli ottavi di finale della, tanto turnover in entrambe le compagini che si presenteranno con i seguenti undici.(3-4-1-2) Sportiello; Sutalo, Romero, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi;. A disp. Rossi, Gollini, Toloi, Palomino, Lammers, De Roon, De Paoli, Hateboer, Gyabuaa, Ilicic, Cortinovis, Zapata. All.(4-2-3-1): Vicario; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Tripaldelli; Marin, Caligara; Tramoni, Nandez, Sottil;. A disp. Aresti, Cragno, Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Lykogiannis, Cerri, Boccia, Ounas, Del ...

