Copa Libertadores | Santos show | 3-0 al Boca Sarà finale brasiliana

(Di giovedì 14 gennaio 2021)unatuttaquella di. E per il secondo anno di filaproprio unaad alzare il trofeo più ambito. Dopo la qualificazione del Palmeiras ai danni di un River che ha creduto nell’impresa fino alla fine, è ila spegnere le speranze delcon una partita mai in discussione. All’Estadio Vila Belmiro, dopo lo 0-0 dell’andata, la strada delsi mette in discesa sin dai primi minuti. Al 16? è Bituca a sbloccare il risultato con un mancino strozzato che però non lascia scampo ad Andrada dopo che tutti hanno chiesto un tocco di mano in area. Nella ripresa la reazione delè timida e affidata a qualche iniziativa di Tevez. Ma non è ...

Santos beat Boca Juniors, 3-0, after a scoreless first leg, to set up the first all-Brazilian Copa Libertadores final since 2006 and 2005 -- thanks to River Plate coming up short in the other ...