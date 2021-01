Copa Libertadores: la finale è Santos-Palmeiras (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sara’ tutta brasiliana la finale di Copa Libertadores che si terrà allo stadio Maracana’ il prossimo 30 gennaio. Nella seconda semifinale, il Santos ha superato il Boca Juniors con un netto 3-0 dopo il pareggio a reti inviolate della gara d’andata, e sfiderà dunque i connazionali del Palmeiras. Santos-Boca Juniors 3-0: cosa è successo? Avvio di match a tinte brasiliane con Marinho che, dopo appena 45?, lascia partire un destro che si stampa sul palo. È il preludio al loro vantaggio che arriva al 16?: il destro di Soteldo viene respinto da Lopez, interviene Pituca spiazzando Esteban Andrada. Il Boca Juniors fatica a rendersi pericoloso e solamente Soldano si fa vedere dalle parti dell’area di rigore avversaria. Alla fine del primo tempo, ci prova ancora Marinnho ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sara’ tutta brasiliana ladiche si terrà allo stadio Maracana’ il prossimo 30 gennaio. Nella seconda semi, ilha superato il Boca Juniors con un netto 3-0 dopo il pareggio a reti inviolate della gara d’andata, e sfiderà dunque i connazionali del-Boca Juniors 3-0: cosa è successo? Avvio di match a tinte brasiliane con Marinho che, dopo appena 45?, lascia partire un destro che si stampa sul palo. È il preludio al loro vantaggio che arriva al 16?: il destro di Soteldo viene respinto da Lopez, interviene Pituca spiazzando Esteban Andrada. Il Boca Juniors fatica a rendersi pericoloso e solamente Soldano si fa vedere dalle parti dell’area di rigore avversaria. Alla fine del primo tempo, ci prova ancora Marinnho ...

