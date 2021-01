Copa Libertadores, finale tutta brasiliana: sarà Santos-Palmeiras (Di giovedì 14 gennaio 2021) Santos - La finale della Copa Libertadores 2020 sarà tutta brasiliana: il Santos ha raggiunto il Palmeiras vincendo in casa 3-0 contro gli argentini del Boca Juniors nella semifinale di ritorno. Dopo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 gennaio 2021)- Ladella2020: ilha raggiunto ilvincendo in casa 3-0 contro gli argentini del Boca Juniors nella semidi ritorno. Dopo ...

MomentiCalcio : #CopaLibertadores, sarà una finale tutta brasiliana: il #Santos travolge il #BocaJuniors - sportli26181512 : Copa Libertadores, finale tutta brasiliana: sarà Santos-Palmeiras: L'ex club di Pelé e Neymar può diventare la prim… - TMit_news : Troppo Santos per Tévez e il Boca. Finale tutta brasiliana in Copa Libertadores - MondoSportivoIT : #CopaLibertadores, semifinali - #Brasile protagonista: saranno #Palmeiras e #Santos a giocarsi il trofeo - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Boca Juniors spazzato via nella notte: Santos e Palmeiras si giocheranno la Copa Libertadores ?? Una finale tutta brasilian… -