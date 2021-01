Convocati Sassuolo per la Spal: Caputo escluso dal match (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei Convocati in vista della gara di Coppa Italia contro la Spal: sette assenze tra i neroverdi Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei Convocati per la gara di Coppa Italia contro la Spal: out Bourabia, Locatelli, Berardi, Romagna, Toljan, Caputo, Chiriches. PORTIERI 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI DIFENSORI 2 MARLON 5 Kaan AYHAN 6 ROGERIO 13 Federico PELUSO 17 Mert MÜLDÜR 31 Gian Marco FERRARI 35 Stefano PICCININI 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS CENTROCAMPISTI 4 Francesco MAGNANELLI 8 Maxime LOPEZ 10 Filip DJURICIC 14 Pedro OBIANG 23 Junior TRAORE 70 Alessandro MERCATI ATTACCANTI 7 Jeremie BOGA 18 Giacomo RASPADORI 27 Lukas HARASLIN 30 Brian ODDEI 91 Nicolas SCHIAPPACASSE 92 Gregoire DEFREL Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roberto De Zerbi ha diramato la lista deiin vista della gara di Coppa Italia contro la: sette assenze tra i neroverdi Roberto De Zerbi ha diramato la lista deiper la gara di Coppa Italia contro la: out Bourabia, Locatelli, Berardi, Romagna, Toljan,, Chiriches. PORTIERI 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI DIFENSORI 2 MARLON 5 Kaan AYHAN 6 ROGERIO 13 Federico PELUSO 17 Mert MÜLDÜR 31 Gian Marco FERRARI 35 Stefano PICCININI 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS CENTROCAMPISTI 4 Francesco MAGNANELLI 8 Maxime LOPEZ 10 Filip DJURICIC 14 Pedro OBIANG 23 Junior TRAORE 70 Alessandro MERCATI ATTACCANTI 7 Jeremie BOGA 18 Giacomo RASPADORI 27 Lukas HARASLIN 30 Brian ODDEI 91 Nicolas SCHIAPPACASSE 92 Gregoire DEFREL Leggi su ...

