Convivenza forzata e la coppia scoppia Boom di divorzi con il lockdown

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen –dicon il: laha messo a dura prova le coppie. Secondo l’Associazione nazionalesti, nel 2020, a causa del confinamento in casa c’è stato un aumento annuo delle separazioni del 60%. “Sono cresciute tantissimo le richieste dovute principalmente alla”, spiega Matteo Santini, presidente dell’associazione. Infedeltà coniugale la causa del 40% delle separazioni Tra le cause dell’impennata delle separazioni, per il 40% sono per infedeltà coniugale, anche (e soprattutto) virtuale, il 30% per violenza familiare e il 30% altre cause. “La pandemia ha creato l’emergenza familiare non solo quella economica“, gli fa eco l’avvocato matrimonialista, Gian Ettore Gassani, che denuncia ...