Continuano le difficoltà alle Poste: "Quota 100 sta svuotando gli uffici" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ancora difficoltà nella gestione degli uffici postali in provincia di Bergamo. Anche dopo le festività di fine anno, in molti uffici si registrano aperture a singhiozzo, turni di chiusura improvvisi e mancate aperture programmate. "La responsabilità, però, non è dell'epidemia da Covid – rivela Rossana Pepe, segretaria generale di Slp Cisl Bergamo -: è la ormai cronica e sempre più preoccupante carenza del personale che costringe i dipendenti a organizzarsi come meglio possono. Poste Italiane tiene chiusi gli uffici perché non ha personale a sufficienza. E la situazione è condannata a peggiorare, visto che l'accesso ai pensionamento con Quota 100 (questo è l'ultimo anno possibile) vedrà un'impennata delle richieste". Questa condizione, spiegano al sindacato delle ...

