Conte vs Renzi: sui social stravince il premier. Ecco perché (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nelle concitate ore della crisi di governo circolava tra senatori e parlamentari una battuta di Massimo D’Alema: l’uomo con meno consenso in Italia vuole far cadere quello più popolare. Il riferimento a Renzi e Conte è del tutto scontato, ma lo è meno il fatto che la battuta in questione sia estremamente precisa. Infatti se andiamo ad analizzare cosa sta succedendo sulla rete italiana ne usciamo con un’importante notizia: gli italiani continuano a fidarsi soprattutto di Giuseppe Conte. Mentre Matteo Renzi apriva la crisi facendo dimettere i ministri di IV, su Twitter #Renzivergogna diventava il primo argomento di discussione con oltre 22mila messaggi. Ogni singolo tweet contro l’operazione di Renzi, a causa della viralità della vicenda, è stato visualizzato da circa 1500 persone. Ma ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nelle concitate ore della crisi di governo circolava tra senatori e parlamentari una battuta di Massimo D’Alema: l’uomo con meno consenso in Italia vuole far cadere quello più popolare. Il riferimento aè del tutto scontato, ma lo è meno il fatto che la battuta in questione sia estremamente precisa. Infatti se andiamo ad analizzare cosa sta succedendo sulla rete italiana ne usciamo con un’importante notizia: gli italiani continuano a fidarsi soprattutto di Giuseppe. Mentre Matteoapriva la crisi facendo dimettere i ministri di IV, su Twitter #vergogna diventava il primo argomento di discussione con oltre 22mila messaggi. Ogni singolo tweet contro l’operazione di, a causa della viralità della vicenda, è stato visualizzato da circa 1500 persone. Ma ...

