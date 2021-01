Conte sale al Colle, chiederà la fiducia al Parlamento (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI – La mossa e i toni utilizzati da Renzi ieri hanno irrigidito tutto il fronte rosso-giallo. In primis il premier Conte che si è lamentato non poco perché – ha spiegato ai pontieri che nei giorni scorsi hanno lavorato a ricucire – avrebbe sul serio voluto un confronto con il leader di Iv su un patto di legislatura. L'irritazione nel Pd Irritati anche il segretario dem Zingaretti e il capo delegazione Franceschini che si erano spesi per un riavvicinamento, convincendo il presidente del Consiglio a fare un passo avanti. Ora, però, i rapporti con Renzi sono ‘congelati'. E così sarà per 48 ore. Ieri Franceschini, oggi Zingaretti e Di Maio e gli altri ministri: c'è stato un fronte largo che ha puntato il dito contro il senatore di Rignano. Ma – questa la tesi – le cose potrebbero cambiare qualora arrivasse un atto politico da parte dell'ex presidente del Consiglio, ... Leggi su agi (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI – La mossa e i toni utilizzati da Renzi ieri hanno irrigidito tutto il fronte rosso-giallo. In primis il premierche si è lamentato non poco perché – ha spiegato ai pontieri che nei giorni scorsi hanno lavorato a ricucire – avrebbe sul serio voluto un confronto con il leader di Iv su un patto di legislatura. L'irritazione nel Pd Irritati anche il segretario dem Zingaretti e il capo delegazione Franceschini che si erano spesi per un riavvicinamento, convincendo il presidente del Consiglio a fare un passo avanti. Ora, però, i rapporti con Renzi sono ‘congelati'. E così sarà per 48 ore. Ieri Franceschini, oggi Zingaretti e Di Maio e gli altri ministri: c'è stato un fronte largo che ha puntato il dito contro il senatore di Rignano. Ma – questa la tesi – le cose potrebbero cambiare qualora arrivasse un atto politico da parte dell'ex presidente del Consiglio, ...

LegaSalvini : MA IL GOVERNO C'È O NO? LA DRAMMATICA DOMANDA DI SALVINI A CONTE “CONTE È PRESIDENTE DEL CONSIGLIO O NO? O VIENE IN… - ricpuglisi : La mia probabilità soggettiva che il governo Conte 2 cada entro poche settimane sale al 60%. - DanieleM5S : RT @LaNotiziaTweet: Conte sale al colle e Mattarella firma il decreto per accettare le dimissioni delle ministre renziane - Handwriting01 : Crisi, dopo la rottura di Renzi chiede la fiducia alle camere - taliavolpe : RT @jacopo_iacoboni: Palazzo Chigi, anziché armeggiare alla propaganda sui social, ci dite quando Conte sale dimissionario al Colle, o even… -