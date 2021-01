Conte parla alle tv fregandosene degli assembramenti, i cameramen vogliono denunciare Casalino (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’Asa, il sindacato autonomo degli audiovisivi che di fatto riunisce gran parte dei cameramen, sta valutando se adire le vie legali nei confronti dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi. E questo dopo «l’improvvisa conferenza stampa di ieri che ha provocato l’indegno assembramento cui abbiamo assistito con i relativi rischi per la salute e naturalmente in spregio alle attuali norme sulla sicurezza sanitaria». La nota del sindacato dei cameramen Il sindacato dei cameramen, come si legge in una nota, «sta valutando nel dettaglio quanto accaduto. E si riserva di denunciare formalmente alla procura della Repubblica tutti i responsabili. Condannando fermamente una pericolosa superficialità che ha riguardato tutte le parti in causa (giornalisti, tecnici e addetti stampa, ndr). Che ha messo a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’Asa, il sindacato autonomoaudiovisivi che di fatto riunisce gran parte dei, sta valutando se adire le vie legali nei confronti dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi. E questo dopo «l’improvvisa conferenza stampa di ieri che ha provocato l’indegno assembramento cui abbiamo assistito con i relativi rischi per la salute e naturalmente in spregioattuali norme sulla sicurezza sanitaria». La nota del sindacato deiIl sindacato dei, come si legge in una nota, «sta valutando nel dettaglio quanto accaduto. E si riserva diformalmente alla procura della Repubblica tutti i responsabili. Condannando fermamente una pericolosa superficialità che ha riguardato tutte le parti in causa (giornalisti, tecnici e addetti stampa, ndr). Che ha messo a ...

