Conte non si dimette | “Chiarirò in Parlamento” E assume l’interim all’Agricoltura

Roma, 14 gen – Giuseppe Conte non è salito al Colle per rassegnare le dimissioni. Si è anzi presentato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per assumere l'interim del ministero dell'Agricoltura mollato dalla renziana Teresa Bellanova. Viceversa non ha assunto quello della Famiglia, essendo soltanto una delega del presidente del consiglio a un ministro senza portafoglio. Conte, travolto dalla crisi aperta da Renzi, ha poi espresso a Mattarella la volontà di presentarsi in Parlamento per un chiarimento politico. Insomma il premier intende presentarsi alle Camere e provare a restare a galla. Conte non lascia. Mattarella prende atto "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – si legge in una nota del Quirinale – ha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale ...

