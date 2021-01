Conte in Aula lunedì per il voto di fiducia. Martedì al Senato. I dem: “Voltato pagina”. Salvini: “Se non ha i numeri si faccia da parte” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rimanere al governo senza Matteo Renzi, prendendosi la soddisfazione di far fallire il suo piano, o andare via ma dicendo 'la verità' nelle aule del Parlamento. Perché tutti, è ... sul sito. Leggi su lastampa (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rimanere al governo senza Matteo Renzi, prendendosi la soddisfazione di far fallire il suo piano, o andare via ma dicendo 'la verità' nelle aule del Parlamento. Perché tutti, è ... sul sito.

borghi_claudio : O conte viene in aula o si scordano che si possa continuare con i lavori. - SenatoStampa : ??Martedì 19 gennaio alle 9,30, in Aula Senato, comunicazioni del Presidente del Consiglio #Conte sulla situazione p… - MatteoRichetti : Rinuncio ad ogni commento sulla crisi e sui suoi attori. È davvero superfluo. Ma una cosa deve essere chiara: il Pa… - Moixus1970 : RT @PoliticaNewsNow: Il premier Conte pronto a cercare il voto in Aula - ricciottil : RT @ElioLannutti: Conte al Colle: alle Camere per chiarimento politico. Zingaretti e Di Maio chiudono a Renzi: «Inaffidabile» @sole24ore ht… -