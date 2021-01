"Conte in aula, la maggioranza non c'è". Fico, Pd e M5s ribaltano il quadro: verso la clamorosa resa del premier (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pressing selvaggio da Pd e Movimento 5 Stelle su Giuseppe Conte. Il sostegno dei giallorossi al premier rimane, ovvia reazione alla crisi di governo aperta da Matteo Renzi con le dimissioni delle due ministre di Italia Viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova. Ma le fibrillazioni della mattinata lasciano intendere che non sarà un sostegno a tempo indeterminato. Il Pd, il Movimento 5 Stelle e LeU chiedono al premier (proprio come fatto da Salvini e Meloni) di riferire in aula sulla crisi, mai ufficializzata da Conte che non pare intenzionato a salire al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni. Il sospetto, quasi una certezza, è che il presidente del Consiglio voglia sfruttare le incombenze parlamentari (i voti sui decreti Ristori, Covid e scostamento di bilancio) per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pressing selvaggio da Pd e Movimento 5 Stelle su Giuseppe. Il sostegno dei giallorossi alrimane, ovvia reazione alla crisi di governo aperta da Matteo Renzi con le dimissioni delle due ministre di Italia Viva, Elena Bonetti e TeBellanova. Ma le fibrillazioni della mattinata lasciano intendere che non sarà un sostegno a tempo indeterminato. Il Pd, il Movimento 5 Stelle e LeU chiedono al(proprio come fatto da Salvini e Meloni) di riferire insulla crisi, mai ufficializzata dache non pare intenzionato a salire al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni. Il sospetto, quasi una certezza, è che il presidente del Consiglio voglia sfruttare le incombenze parlamentari (i voti sui decreti Ristori, Covid e scostamento di bilancio) per ...

borghi_claudio : O conte viene in aula o si scordano che si possa continuare con i lavori. - MatteoRichetti : Rinuncio ad ogni commento sulla crisi e sui suoi attori. È davvero superfluo. Ma una cosa deve essere chiara: il Pa… - TgLa7 : #Governo: Fico sospende aula Camera, Conte venga a riferire - FerroNano : RT @LaNotiziaTweet: Avanti col #Governo senza i renziani. #Conte pronto alla sfida dell’Aula. Il premier proverà a cercare i numeri in Parl… - ItalianPolitics : State attenti a questa frase: 'Di fronte ad un'apertura della crisi, si accettano le nostre dimissioni, non si va i… -