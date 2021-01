Conte al Colle: lunedì e martedì alle Camere per chiarimento politico. Zingaretti e Di Maio chiudono a Renzi: «Inaffidabile» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il premier non si dimette: riferirà lunedì alla Camera e martedì al Senato. Il segretario dem Nicola Zingaretti mette le mani avanti: «Impensabile qualsiasi collaborazione di governo con la destra italiana, sovranista e nazionalista. Il centrodestra attacca: «Conte venga subito a riferire in Aula» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il premier non si dimette: riferiràalla Camera eal Senato. Il segretario dem Nicolamette le mani avanti: «Impensabile qualsiasi collaborazione di governo con la destra italiana, sovranista e nazionalista. Il centrodestra attacca: «venga subito a riferire in Aula»

Giorgiolaporta : @davidefaraone Finché non presentate una #MozioneDiSfiducia #Conte va avanti con decreti e #Dpcm. Se non lo fate ve… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima. Crisi, ci siamo. Conte cerca responsabili,… - NicolaPorro : La sfida #Renzi-#Conte è alle battute finali. E il Colle scalda i motori per le consultazioni lampo, il retroscena ?? - Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: Conte va al Colle ma non si dimette: andrà a raccattare voti in Parlamento con l’aiuto di Mastella - Simo07827689 : RT @ElioLannutti: Conte al Colle: alle Camere per chiarimento politico. Zingaretti e Di Maio chiudono a Renzi: «Inaffidabile» @sole24ore ht… -