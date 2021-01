Congresso Cdu, i Verdi si sentono già al governo. Il punto debole di Merz (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono molti gli analisti che danno quasi per scontato che il prossimo presidente della Cdu, partito attualmente formalmente guidato da Annegret Kramp-Karrenbauer, sarà anche il prossimo cancelliere tedesco dopo le elezioni del settembre 2021. E il candidato alla presidenza meno in vista per l’era post-Merkel è Norbert Röttgen, grande esperto di politica estera della Cdu, pensa già alle possibili alleanze di governo. COALIZIONI DI governo? Ieri Röttgen ha chiarito al quotidiano bavarese Augsburger Allgemeine che se diventasse Cancelliere, non formerebbe una coalizione con il partito Liberal Democratico (Plr). L’ex ministro dell’Ambiente ha infatti accusato il Plr di “fallimento storico” quando, nel 2017, rifiutò la possibilità di creare un governo guidato dall’attuale Cancelliera, che poi virò per una Große Koalition con l’Spd. “Non si ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono molti gli analisti che danno quasi per scontato che il prossimo presidente della Cdu, partito attualmente formalmente guidato da Annegret Kramp-Karrenbauer, sarà anche il prossimo cancelliere tedesco dopo le elezioni del settembre 2021. E il candidato alla presidenza meno in vista per l’era post-Merkel è Norbert Röttgen, grande esperto di politica estera della Cdu, pensa già alle possibili alleanze di. COALIZIONI DI? Ieri Röttgen ha chiarito al quotidiano bavarese Augsburger Allgemeine che se diventasse Cancelliere, non formerebbe una coalizione con il partito Liberal Democratico (Plr). L’ex ministro dell’Ambiente ha infatti accusato il Plr di “fallimento storico” quando, nel 2017, rifiutò la possibilità di creare unguidato dall’attuale Cancelliera, che poi virò per una Große Koalition con l’Spd. “Non si ...

