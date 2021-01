Confindustria, Bonomi: “Governo ci ascolti. Industria manifatturiera tiene in piedi il Paese” (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Con la crisi di Governo aperta il presidente di ConfIndustria Carlo Bonomi, chiede alla politica “di uscire dalla gabbia dei personalismi”. “È questa – spiega in un’intervista al Corriere della Sera – la vera emergenza. Si tende troppo a personalizzare e a cercare lo scontro ideologico. Nessuno parla più della realtà, ma la realtà bussa alla porta e presenta il conto”. “Abbiamo buoni rapporti con singoli ministri, ma nel complesso questo – afferma Bonomi – è stato un Governo molto chiuso su se stesso. Non ci ha mai dato risposte: zero sul piano Italia 2030 che portammo agli Stati generali, zero sul piano 2030- 2050 che abbiamo presentato all’assemblea generale”. Bonomi non pretende che il Governo faccia ciò che dice ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Con la crisi diaperta il presidente diCarlo, chiede alla politica “di uscire dalla gabbia dei personalismi”. “È questa – spiega in un’intervista al Corriere della Sera – la vera emergenza. Si tende troppo a personalizzare e a cercare lo scontro ideologico. Nessuno parla più della realtà, ma la realtà bussa alla porta e presenta il conto”. “Abbiamo buoni rapporti con singoli ministri, ma nel complesso questo – afferma– è stato unmolto chiuso su se stesso. Non ci ha mai dato risposte: zero sul piano Italia 2030 che portammo agli Stati generali, zero sul piano 2030- 2050 che abbiamo presentato all’assemblea generale”.non pretende che ilfaccia ciò che dice ...

