Concorso IRC Insegnanti Religione Cattolica | bando non è ancora pronto ma c’è la conferma che sarà ordinario | non straordinario

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Decreto Milleproroghe ha spostato la scadenza per ilIRCatteso da quasi vent’anni al 31 dicembre 2021. Oggi si è svolta una prima riunione al Ministero, ma l'Amministrazione ha solo voluto ascoltare le organizzazioni sindacali, non c'èuna bozza per il. L'articolo .