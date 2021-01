Con Trump spesi oltre 10mila dollari per i bagni di scorta di Ivanka e Jared (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nei quattro anni della presidenza di Donald Trump i contribuenti americani hanno pagato 3.000 dollari al mese (per un totale di oltre centomila dollari) per consentire agli agenti del Secret Service addetti alla protezione della famiglia di Ivanka Trump e Jared Kushner di andare in bagno. Lo riporta oggi il Washington Post.? Agli agenti, scrive il quotidiano, era stato proibito di usare uno degli oltre 12 bagni di casa Kushner a Kalorama dopo che il vicinato aveva obiettato alla presenza dei gabinetti chimici nell’isolato. Il Secret Service aveva quindi finito per affittare un monolocale seminterrato da un vicino della figlia del presidente a un prezzo in linea con i valori immobiliari di un quartiere dove hanno sede molte ambasciate ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nei quattro anni della presidenza di Donaldi contribuenti americani hanno pagato 3.000al mese (per un totale dicentomila) per consentire agli agenti del Secret Service addetti alla protezione della famiglia diKushner di andare in bagno. Lo riporta oggi il Washington Post.? Agli agenti, scrive il quotidiano, era stato proibito di usare uno degli12di casa Kushner a Kalorama dopo che il vicinato aveva obiettato alla presenza dei gabinetti chimici nell’isolato. Il Secret Service aveva quindi finito per affittare un monolocale seminterrato da un vicino della figlia del presidente a un prezzo in linea con i valori immobiliari di un quartiere dove hanno sede molte ambasciate ...

