Comune Roma: a breve piantagione 700 nuovi alberi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – Sono iniziati gli interventi di rinnovo delle alberate stradali relative al progetto partecipativo capitolino #Roma Decide, riqualificazione di piazza dei Navigatori e viale Giustiniano Imperatore che prevede la piantagione di 700 nuovi alberi e la riqualificazione di alcune vie della zona. Lo scrive in una nota il Comune di Roma. La potatura di circa 100 platani in viale di Tor Marancia e’ il primo step di questa operazione di riqualificazione urbana realizzata dal Dipartimento Tutela Ambientale in collaborazione con il Municipio VIII che provvedera’ al rifacimento di alcune strade e marciapiedi intervenendo in parte sulle alberate (77 abbattimenti dei 405 previsti e 26 deceppamenti su 571 in programmazione). Per realizzare la messa a dimora dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021)– Sono iniziati gli interventi di rinnovo delle alberate stradali relative al progetto partecipativo capitolino #Decide, riqualificazione di piazza dei Navigatori e viale Giustiniano Imperatore che prevede ladi 700e la riqualificazione di alcune vie della zona. Lo scrive in una nota ildi. La potatura di circa 100 platani in viale di Tor Marancia e’ il primo step di questa operazione di riqualificazione urbana realizzata dal Dipartimento Tutela Ambientale in collaborazione con il Municipio VIII che provvedera’ al rifacimento di alcune strade e marciapiedi intervenendo in parte sulle alberate (77 abbattimenti dei 405 previsti e 26 deceppamenti su 571 in programmazione). Per realizzare la messa a dimora dei ...

