Commissario Arcuri: “Risoluzione crisi di governo o derby? Spero che la Roma vinca” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Se preferisco la vittoria nel derby della Roma o la Risoluzione della crisi di governo? Il derby è fra 25 ore, per la seconda non basteranno. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera e possa continuare nel tempo”. Il Commissario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, dimostra ancora una volta di essere un accanito tifoso della Roma e nel corso della conferenza stampa in cui ha affrontato il tema della pandemia in Italia e dei vaccini, ha fatto intendere che tra una rapida Risoluzione della crisi di governo e una vittoria dei giallorossi nel derby contro la Lazio, anche per una questione di tempistiche, preferisca la seconda opzione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Se preferisco la vittoria neldellao ladelladi? Ilè fra 25 ore, per la seconda non basteranno. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera e possa continuare nel tempo”. Ilall’emergenza coronavirus, Domenico, dimostra ancora una volta di essere un accanito tifoso dellae nel corso della conferenza stampa in cui ha affrontato il tema della pandemia in Italia e dei vaccini, ha fatto intendere che tra una rapidadelladie una vittoria dei giallorossi nelcontro la Lazio, anche per una questione di tempistiche, preferisca la seconda opzione. SportFace.

giorgio_gori : Con la Direttrice del carcere di #Bergamo e la Garante per i diritti dei detenuti ho scritto al commissario Arcuri… - CottarelliCPI : #Arcuri: “entro fine marzo saranno vaccinati 6 milioni di italiani”.Mi sembra un obiettivo inadeguato. Ma, comunque… - repubblica : Coronavirus, il punto del commissario Arcuri - TuteLazio_V2 : Il dott. Domenico #Arcuri, commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti pe… - margras70 : RT @CCoccarelli: Arcuri e le mascherine. Il commissario resta indagato per le mascherine. Aveva dichiarato di non conoscere Benotti, media… -