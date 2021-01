Come indossare i cuissardes d’inverno: idee di look (Di giovedì 14 gennaio 2021) I cuissardes sono un tipo di stivali che arriva alto sopra il ginocchio. Possono essere scamosciati, in pelle, in vernice, in latex, a tacco alto o basso… insomma, chi più ne ha più ne metta. C’è da dire che non sempre sono un capo facilissimo da indossare anche perché la linea sottile tra provocazione e volgarità è facile da superare. Ecco qui qualche idea di look a tema cuissardes in versione invernale! Come indossare i cuissardes d’inverno, idee di look: sopra i jeans È un abbinamento che mi piace molto e che può diventare perfino casual, in certi contesti. Ovviamente i jeans in questione devono essere skinny, in modo da evitare antiestetiche pieghe sulle ginocchia. Potete indossarli con un maxi pull tricot, con un ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 gennaio 2021) Isono un tipo di stivali che arriva alto sopra il ginocchio. Possono essere scamosciati, in pelle, in vernice, in latex, a tacco alto o basso… insomma, chi più ne ha più ne metta. C’è da dire che non sempre sono un capo facilissimo daanche perché la linea sottile tra provocazione e volgarità è facile da superare. Ecco qui qualche idea dia temain versione invernale!di: sopra i jeans È un abbinamento che mi piace molto e che può diventare perfino casual, in certi contesti. Ovviamente i jeans in questione devono essere skinny, in modo da evitare antiestetiche pieghe sulle ginocchia. Potete indossarli con un maxi pull tricot, con un ...

