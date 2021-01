Come d'incanto 2: Patrick Dempsey conferma la sua presenza nel cast (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'attore Patrick Dempsey, durante un'intervista televisiva, ha confermato che reciterà in Come d'incanto 2, progetto prodotto per Disney+. Come d'incanto 2 potrà contare sulla presenza di Patrick Dempsey nel cast e l'attore ha annunciato la conferma della sua partecipazione al progetto prodotto per Disney+. L'interprete di Philip, di cui la protagonista Gisele si innamora nel primo capitolo della storia, era ospite di Good Morning America e davanti alla telecamera ha parlato apertamente del suo coinvolgimento. Patrick Dempsey ha infatti parlato di Disenchanted, il sequel di Come d'incanto, confermando ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'attore, durante un'intervista televisiva, hato che reciterà ind'2, progetto prodotto per Disney+.d'2 potrà contare sulladinele l'attore ha annunciato ladella sua partecipazione al progetto prodotto per Disney+. L'interprete di Philip, di cui la protagonista Gisele si innamora nel primo capitolo della storia, era ospite di Good Morning America e davanti alla telecamera ha parlato apertamente del suo coinvolgimento.ha infatti parlato di Disenchanted, il sequel did'ndo ...

