Come contenere il lupo: gli allevatori a lezione (Di giovedì 14 gennaio 2021) Montevecchia (Lecco), 14 gennaio 2021 - Ormai è certo, il parco di Montevecchia e del Curone ha un nuovo residente, un giovane lupo maschio arrivato chissà Come fin qui molto probabilmente scendendo ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 14 gennaio 2021) Montevecchia (Lecco), 14 gennaio 2021 - Ormai è certo, il parco di Montevecchia e del Curone ha un nuovo residente, un giovanemaschio arrivato chissàfin qui molto probabilmente scendendo ...

Come contenere il lupo: gli allevatori a lezione

Nell’incontro organizzato dal Parco si è parlato pure di rimborsi per i capi uccisi Il presidente Molgora precisa: "Tenete legati al guinzaglio i vostri cani" ...

Nell'incontro organizzato dal Parco si è parlato pure di rimborsi per i capi uccisi Il presidente Molgora precisa: "Tenete legati al guinzaglio i vostri cani" ...