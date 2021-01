Combinata nordica: Akito Watabe è il migliore nel PCR della Val di Fiemme in Coppa del Mondo. 31° Buzzi, 33° Pittin (Di giovedì 14 gennaio 2021) La terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di Combinata nordica maschile si è aperta quest’oggi in Val di Fiemme con i primi salti ufficiali di allenamento e con il Provisional Competition Round in vista delle due gare individuali previste nel fine settimana. Sul trampolino HS104 di Predazzo è stato il giapponese Akito Watabe a firmare il miglior punteggio del PCR, volando a quota 103 metri da stanga 17 con forte vento alle spalle e totalizzando 140 punti anche grazie ad un atterraggio di pregevole fattura. Doppietta nipponica completata dal fratello minore di Akito, Yoshito, che si è attestato in seconda piazza provvisoria con un’ottima prova da 102 metri e 137.6 punti pagando virtualmente 10? dalla vetta nel caso in ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) La terza tappa stagionaledel2020-2021 dimaschile si è aperta quest’oggi in Val dicon i primi salti ufficiali di allenamento e con il Provisional Competition Round in vista delle due gare individuali previste nel fine settimana. Sul trampolino HS104 di Predazzo è stato il giapponesea firmare il miglior punteggio del PCR, volando a quota 103 metri da stanga 17 con forte vento alle spalle e totalizzando 140 punti anche grazie ad un atterraggio di pregevole fattura. Doppietta nipponica completata dal fratello minore di, Yoshito, che si è attestato in seconda piazza provvisoria con un’ottima prova da 102 metri e 137.6 punti pagando virtualmente 10? dalla vetta nel caso in ...

