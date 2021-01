Cloud sicuri in Italia grazie all’intesa tra Aruba e Leonardo. La scheda video di Rosario Cerra (Di giovedì 14 gennaio 2021) Aruba e Leonardo insieme per la creazione di soluzioni #Cloud sicuri e affidabili a favore della crescita economica e della difesa degli interessi nazionali. Secondo Rosario Cerra, Centro Economia Digitale, è necessario che la nuova partnership tra le due aziende Italiane sia da esempio per la creazione di nuove collaborazioni #madeinitaly tese ad accelerare la capacità di fare sintesi dell’ecosistema industriale Italiano, al fine di costituire nuovi modelli e nuove offerte in grado di operare sui mercati internazionali Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021)insieme per la creazione di soluzioni #e affidabili a favore della crescita economica e della difesa degli interessi nazionali. Secondo, Centro Economia Digitale, è necessario che la nuova partnership tra le due aziendene sia da esempio per la creazione di nuove collaborazioni #madeinitaly tese ad accelerare la capacità di fare sintesi dell’ecosistema industrialeno, al fine di costituire nuovi modelli e nuove offerte in grado di operare sui mercati internazionali

FrancyZecchini : RT @RosarioCerra: @Arubait e @Leonardo_IT insieme per la creazione di soluzioni #cloud sicuri e affidabili a favore della crescita economic… - RosarioCerra : @Arubait e @Leonardo_IT insieme per la creazione di soluzioni #cloud sicuri e affidabili a favore della crescita ec… - CTNA_aerospazio : Cloud sicuri per l’Italia. Ecco l’intesa tra Aruba e Leonardo - valeria_frezza : RT @formichenews: #Cloud sicuri per l’Italia. Ecco l’intesa tra Aruba e Leonardo ?? L’articolo di Luigi Romano ???? - seigradi : RT @formichenews: #Cloud sicuri per l’Italia. Ecco l’intesa tra Aruba e Leonardo ?? L’articolo di Luigi Romano ???? -