Classifica Coppa del Mondo biathlon 2021: Dorothea Wierer sale in quinta piazza, Tiril Eckhoff vicina al pettorale giallo (Di giovedì 14 gennaio 2021) La sesta settimana di gare della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon femminile si è aperta ad Oberhof con il convincente successo nella sprint della norvegese Tiril Ekhoff, capace di imporsi nonostante un errore al poligono davanti all’azzurra Dorothea Wierer e all’austriaca Lisa Theresa Hauser. Marte Olsbu Roeiseland resta virtualmente al comando della generale (senza scarti) con 17 punti di margine sulla connazionale Ekhoff e 41 sulla svedese Hanna Oeberg. Di seguito la Classifica generale (e sprint) aggiornata della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon femminile. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo biathlon ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) La sesta settimana di gare delladel2020-difemminile si è aperta ad Oberhof con il convincente successo nella sprint della norvegeseEkhoff, capace di imporsi nonostante un errore al poligono davanti all’azzurrae all’austriaca Lisa Theresa Hauser. Marte Olsbu Roeiseland resta virtualmente al comando della generale (senza scarti) con 17 punti di margine sulla connazionale Ekhoff e 41 sulla svedese Hanna Oeberg. Di seguito lagenerale (e sprint) aggiornata delladel2020-difemminile.GENERALEDEL...

La sesta settimana di gare della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon femminile si è aperta ad Oberhof con il convincente successo nella sprint della norvegese Tiril Ekhoff, capace di imporsi nonosta ...

Napoli, niente allenamento: Gattuso porta la squadra a pranzo

Giornata di riposo oggi per il Napoli, Niente allenamento per gli azzurri dopo la partita, vinta ieri sera contro l'Empoli, che ha portato la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, ...

La sesta settimana di gare della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon femminile si è aperta ad Oberhof con il convincente successo nella sprint della norvegese Tiril Ekhoff, capace di imporsi nonosta ...