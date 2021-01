**Cinema: Kate Winslet, ‘bullizzata dai media dopo Titanic, è stato orribile’** (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Kate Winslet ha rivelato di essere stata vittima di bullismo da parte dei media, dopo essere salita alla ribalta della celebrità all’età di 21 anni dopo aver recitato nella pellicola, che ebbe un successo planetario, di James Cameron ‘Titanic’. Lo afferma il sito specializzato Deadline Hollywood. “dopo aver girato ‘Titanic’ sono entrata in modalità ‘autoprotettiva”, afferma la Winslet, dichiarandolo, come riporta Deadline, sul podcast di Marc Maron Wtf. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) –ha rivelato di essere stata vittima di bullismo da parte deiessere salita alla ribalta della celebrità all’età di 21 anniaver recitato nella pellicola, che ebbe un successo planetario, di James Cameron ‘’. Lo afferma il sito specializzato Deadline Hollywood. “aver girato ‘’ sono entrata in modalità ‘autoprotettiva”, afferma la, dichiarandolo, come riporta Deadline, sul podcast di Marc Maron Wtf. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

