**Cinema: Kate Winslet, ‘bullizzata dai media dopo Titanic, è stato orribile’** (2) (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Adnkronos) – La Winslet, com’è noto, non ha sfruttato la popolarità raggiunta con ‘Titanic’ per continuare ad ottenere ruoli appariscenti in film di successo, perseguendo invece la strada di produzioni indipendenti per affinare la sua arte. “Stavo ancora imparando a recitare, sentivo di non essere pronto per fare molti grandi lavori a Hollywood”, dice l’attrice. “Non volevo fare errori e saltare tutto, volevo esserci per la lunga partita. Ho cercato strategicamente di trovare piccole cose in modo da poter capire un po ‘meglio il mestiere e mantenere un certo grado di privacy e dignità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Adnkronos) – La, com’è noto, non ha sfruttato la popolarità raggiunta con ‘’ per continuare ad ottenere ruoli appariscenti in film di successo, perseguendo invece la strada di produzioni indipendenti per affinare la sua arte. “Stavo ancora imparando a recitare, sentivo di non essere pronto per fare molti grandi lavori a Hollywood”, dice l’attrice. “Non volevo fare errori e saltare tutto, volevo esserci per la lunga partita. Ho cercato strategicamente di trovare piccole cose in modo da poter capire un po ‘meglio il mestiere e mantenere un certo grado di privacy e dignità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

