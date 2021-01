Cina, registrati 138 nuovi casi: per la maggior parte nella provincia di Hebei (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Cina ha registrato 138 nuovi casi di Covid-19, toccando i massimi da marzo 2020: lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale, secondo cui le infezioni domestiche sono state 124 e quelle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Laha registrato 138di Covid-19, toccando i massimi da marzo 2020: lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale, secondo cui le infezioni domestiche sono state 124 e quelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Cina registrati Cina, registrati 138 nuovi casi: per la maggior parte nella provincia di Hebei TGCOM Cina, torna la paura: un morto per Covid, non accadeva da 8 mesi. E 138 nuovi casi, i massimi da marzo

Torna la paura in Cina: ieri c'è stato un nuovo decesso legato al Covid-19, il primo in otto mesi. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi ...

Coronavirus oggi: a Wuhan il team Oms che indaga sull’origine del Covid

È arrivato oggi a Wuhan in Cina il team di esperti dell'Oms che indagherà le origini del Covid-19. Il Paese asiatico culla della pandemia ha registrato intanto il primo decesso dopo 8 mesi e il picco ...

Torna la paura in Cina: ieri c'è stato un nuovo decesso legato al Covid-19, il primo in otto mesi. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi ...È arrivato oggi a Wuhan in Cina il team di esperti dell'Oms che indagherà le origini del Covid-19. Il Paese asiatico culla della pandemia ha registrato intanto il primo decesso dopo 8 mesi e il picco ...