Cina, primo morto per Covid dopo 8 mesi (Di giovedì 14 gennaio 2021) In Cina torna la paura: prima morte per Covid in Cina, dopo ben 8 mesi. La vittima è stata registrata nella provincia settentrionale dell'Hebei, dove è molto alta la diffusione dei contagi. I morti in totale salgono così a 4.635. Tuttavia, tale numero sembra non essere attendibile: tanti sono i dubbi circa la trasparenza dei dati trasmessi da Pechino. Come è a tutti noi noto, la Cina è stato il focolaio centrale dell'epidemia, partendo dalla regione dell'Hubei, già nel novembre del 2019 (e probabilmente da ancora prima). Adesso, proprio quando tutto sembrava essere ormai passato, ecco ritornare l'incubo, proprio pochi giorni dopo i festeggiamenti in grande del Capodanno, come dimostrano le immagini trasmesse in tv. Un team di esperti è appena arrivato a Wuhan ...

