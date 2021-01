Ciclocross, Mondiale 2021: la Svizzera annuncia i convocati per la rassegna iridata. Presenti Kevin Kuhn, Dario Lillo e Nils Aebersold (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mancano ormai poco più di due settimane ai Mondiali 2021 di Ciclocross che si terranno sul sabbioso tracciato belga di Ostenda. La Svizzera, nobile decaduta della disciplina che sta cercando di rilanciarsi con un’interessantissima nidiata di giovani, ha annunciato proprio oggi i nomi dei convocati per la rassegna iridata delle Fiandre Occidentali. I nomi di spicco sono quelli di Kevin Kuhn, l’anno scorso argento tra gli U23 nonché vincitore della Coppa del Mondo U23, il quale in questo 2021 correrà con gli elite, Dario Lillo, nella passata stagione miglior juniores al mondo tra i non belgi e pochi giorni fa trionfatore del campionato nazionale elvetico U23, e Nils ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mancano ormai poco più di due settimane ai Mondialidiche si terranno sul sabbioso tracciato belga di Ostenda. La, nobile decaduta della disciplina che sta cercando di rilanciarsi con un’interessantissima nidiata di giovani, hato proprio oggi i nomi deiper ladelle Fiandre Occidentali. I nomi di spicco sono quelli di, l’anno scorso argento tra gli U23 nonché vincitore della Coppa del Mondo U23, il quale in questocorrerà con gli elite,, nella passata stagione miglior juniores al mondo tra i non belgi e pochi giorni fa trionfatore del campionato nazionale elvetico U23, e...

LECHNER. «DELUSIONE TRICOLORE, CERCHERO' RISCATTO AL MONDIALE»

CICLOCROSS \| 14/01/2021 \| 08:15 di Francesca Monzone. I Campionati Italiani non sono andati come voleva: a Lecce Eva Lechner si è dovuta accontentare del terzo posto. Eva è il s ...

