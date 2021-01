Ciclismo | il ritorno di Fabio Jakobsen | “È difficile da descrivere a parole | ma per me è già fantastico così”

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 gennaio 2021)torna a parlare nella sua prima prima conferenza stampa dalla tremenda caduta avvenuta lo scorso 6 agosto al Giro di Polonia. Il ventiquattrenne olandese si sta riprendendo lentamente ma in maniera costante, tanto che si trova già in ritiro con la sua squadra, la Deceuninck-Quick Step, ad Altea, in Spagna. “Èda, ma per me è già– ha dichiaratoin merito al suo ricongiungimento con il Wolfpack – L’incidente è stata una delle peggiori esperienze che ho avuto nella mia vita e nelle settimane successive, ma ora essere di nuovo qui mi rende estremamente felice”. Al momento non si conosce ancora la data del suo rientro alle competizioni, anche perché deve ancora sottoporsi ad alcuni ...