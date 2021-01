Ciclismo femminile | annunciato il programma di Annemiek van Vleuten | Giro Rosa e Olimpiadi gli obiettivi principali della fuoriclasse neerlandese

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Lavan, vincitrice delnel 2018 e nel 2019 e del Mondiale di Harrogate 2019, in questa stagione 2021 che sta per iniziere correrà con la Movistar. La campionissima del, infatti, ha lasciato quella Mitchelton-Scott con cui era sbocciata definitivamente dopo alcuni anni già importanti tra Rabo e Bigla. Vanha giàquello che sarà il suo calendario 2021 da qui a fine luglio. Sono tanti gli: dalai Giochi Olimpici passando per le Classiche delle Ardenne e la sua amata Strade Bianche. Di seguito trovate tutti gli ...