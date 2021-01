Cibo per cani contaminato: centinaia di animali avvelenati. L’azienda ritira il prodotto dagli scaffali (Di giovedì 14 gennaio 2021) La notizia ha messo in apprensione i proprietari di cani di tutto il mondo, italiani inclusi. Infatti, al tempo della pandemia anche il Cibo per cani e gatti si compra in Rete. E, il prodotto in questione, di una nota azienda americana, è altamente tossico. Secondo la stampa Usa ha già ucciso almeno 70 animali domestici e ne ha avvelenati altri centocinquanta. Qual è il prodotto in questione? Le autorità americane hanno avvertito proprietari di animali domestici e veterinari di tutto il Paese. La Midwestern Pet Food sta estendendo il ritiro del Cibo per cani e gatti venduto online dai rivenditori a livello nazionale mentre la Food and Drug Administration degli Stati Uniti indaga sui livelli potenzialmente fatali di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) La notizia ha messo in apprensione i proprietari didi tutto il mondo, italiani inclusi. Infatti, al tempo della pandemia anche ilpere gatti si compra in Rete. E, ilin questione, di una nota azienda americana, è altamente tossico. Secondo la stampa Usa ha già ucciso almeno 70domestici e ne haaltri centocinquanta. Qual è ilin questione? Le autorità americane hanno avvertito proprietari didomestici e veterinari di tutto il Paese. La Midwestern Pet Food sta estendendo il ritiro delpere gatti venduto online dai rivenditori a livello nazionale mentre la Food and Drug Administration degli Stati Uniti indaga sui livelli potenzialmente fatali di ...

