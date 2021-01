“Ci vuole stomaco per andare a letto con Fedez”. Il commento atroce alla foto di Chiara Ferragni. E la risposta di lei lascia tutti senza fiato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Perché esistono gli haters? Cioè quelli che devono a tutti i costi dimostrare la propria cattiveria contro le altre persone tramite i social? Probabilmente frustrazione dettata da una vita insulsa, ma in fondo chi lo sa, è un fenomeno sociale relativamente moderno. Chi lo sa bene è Chiara Ferragni che in questi giorni, ha condiviso una serie di scatti di coppia con il marito Fedez. Nelle immagini, Chiara Ferragni e il rapper sono nell’ingresso di casa, mano nella mano, pronti per uscire. Immediati i commenti dei fan. Ma tra i tanti messaggi d’affetto, spunta anche qualche hater. E stavolta l’influencer risponde per le rime. A un utente che le scrive “Per infilarti a letto con Fedez ci vuole stomaco”, lei replica così: ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Perché esistono gli haters? Cioè quelli che devono ai costi dimostrare la propria cattiveria contro le altre persone tramite i social? Probabilmente frustrazione dettata da una vita insulsa, ma in fondo chi lo sa, è un fenomeno sociale relativamente moderno. Chi lo sa bene èche in questi giorni, ha condiviso una serie di scatti di coppia con il marito. Nelle immagini,e il rapper sono nell’ingresso di casa, mano nella mano, pronti per uscire. Immediati i commenti dei fan. Ma tra i tanti messaggi d’affetto, spunta anche qualche hater. E stavolta l’influencer risponde per le rime. A un utente che le scrive “Per infilarti aconci”, lei replica così: ...

Santasantisant1 : @ItaliaViva @elenabonetti @TeresaBellanova @ivanscalfarotto Ci vuole pelo sullo stomaco. Incoscienti - rafortrafort : @mariannaaprile Renziana da Semper. Pure ci vuole un certo stomaco. Complimenti - receditfelis : @Elisa34012803 @mtracca @lauraboldrini ??ci vuole un bello stomaco per scrivere ad essa - mariva2605 : Vergognoso! Con una pandemia in corso, ci vuole proprio pelo sullo stomaco per cercare di far cadere un governo!… - AndreaPellicani : @PaolaTacconi Ci vuole pelo sullo stomaco, non coraggio! L’idea da sostenere è una sola, quella di un capo che si c… -