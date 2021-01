"Ci stiamo lavorando". Amadeus, doppia bomba Sanremo: data ed Emma-Amoroso (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Il Festival deve essere dal 2 al 6 marzo”: Amadeus a RTL1025 parla chiaro in un'intervista fiume. Il presentatore e Direttore artistico del prossimo Festival torna raccontare come sarà l'atteso Sanremo. “Per me la canzone è la cosa più importante, avendo anche cominciato con la radio, Sanremo è la canzone in gara – dice. Quando ho cominciato ad ascoltare le cose che mi arrivavano ho capito che erano cose fortissime e c'era molta roba giovane. Erano canzoni di giovani emergenti ma conosciuti al grande pubblico soprattutto quello dei ragazzi, per me Sanremo deve guardare avanti non indietro. Noi dobbiamo proporre delle cose che da qui a due, tre anni siano i Celentano, Bindi, Iannacci, è quello che auguro a questi ragazzi e il pubblico ascolterà delle bellissime canzoni, questo mi sento di dirlo”. Le date del Festival ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Il Festival deve essere dal 2 al 6 marzo”:a RTL1025 parla chiaro in un'intervista fiume. Il presentatore e Direttore artistico del prossimo Festival torna raccontare come sarà l'atteso. “Per me la canzone è la cosa più importante, avendo anche cominciato con la radio,è la canzone in gara – dice. Quando ho cominciato ad ascoltare le cose che mi arrivavano ho capito che erano cose fortissime e c'era molta roba giovane. Erano canzoni di giovani emergenti ma conosciuti al grande pubblico soprattutto quello dei ragazzi, per medeve guardare avanti non indietro. Noi dobbiamo proporre delle cose che da qui a due, tre anni siano i Celentano, Bindi, Iannacci, è quello che auguro a questi ragazzi e il pubblico ascolterà delle bellissime canzoni, questo mi sento di dirlo”. Le date del Festival ...

