Chiara Ferragni risponde al grave commento contro Fedez: “Non sai come funziona l’amore” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Chiara Ferragni non ci sta più. O meglio, ha smesso da parecchio tempo di stare al gioco crudele portato avanti dagli haters sui social newtwork. Insultata fin dal principio per il suo successo, per i piedi troppo grandi, per il décolleté troppo piccolo, per le sue scelte di carriera e vita privata, ora l’influencer ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 14 gennaio 2021)non ci sta più. O meglio, ha smesso da parecchio tempo di stare al gioco crudele portato avanti dagli haters sui social newtwork. Insultata fin dal principio per il suo successo, per i piedi troppo grandi, per il décolleté troppo piccolo, per le sue scelte di carriera e vita privata, ora l’influencer ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

xliamslavgh : Più influencer come Giulia Valentina, Chiara Ferragni e Tommaso Zorzi? - Lief_txt : Mi è apparsa in tl l'amica di Chiara Ferragni! - rep_bari : Dai post di Chiara Ferragni ai TikTok, il museo MarTa è social: 'Il passato è per il futuro' [di Anna Puricella] [a… - fanpage : 'Ci vuole stomaco per andare a letto con Fedez'. Chiara Ferragni difende a spada tratta il marito - e_cavagna : «Per andare a letto con Fedez ci vuole stomaco». Il commento choc alla foto di Chiara Ferragni. La risposta di lei… -