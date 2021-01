Chiara Ferragni e Fedez | «foto di Leone» in versione social media manager

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Da alcuni anni a questa parte, Gianni Morandi sta spopolando sui social network grazie ad un feed che racconta – con sincerità e dolcezza – la sua vita quotidiana: foto che fanno il pieno di like e che, in buona parte, sono marchiate dall’ormai mitica dicitura «Foto di Anna», sua moglie. Una cortesia – citare l’autore dello scatto – che le star riservano di solito ai fotografi professionisti, ma il cantautore bolognese ha sdoganato in ambito familiare.