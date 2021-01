Chi sono e quanti sono i possibili 'responsabili' che potrebbero salvare Conte (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al Senato dovranno subentrare ai diciotto esponenti di Iv. Si tratta di ex-M5s come De Falco e Giarrusso, ma anche altri provenienti dal gruppo Misto, per un totale di 12 'costriuttori' Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al Senato dovranno subentrare ai diciotto esponenti di Iv. Si tratta di ex-M5s come De Falco e Giarrusso, ma anche altri provenienti dal gruppo Misto, per un totale di 12 'costriuttori'

EnricoLetta : Da qualche ora fuori dall’Italia si è capito che è #crisigoverno. A chi mi chiede, abbozzo spiegazioni. Mi ascoltan… - MetaErmal : Tribù le cui capanne hanno muri troppo spessi. Spaventati e coraggiosi nello stesso momento. Chi sono io? Chi sei t… - BentivogliMarco : Quante volte ho negoziato con chi detestavo o semplicemente non stimavo. Le mediazioni sono esercizio di rappresent… - 7mp84 : @rflgreco @_schiaffino__ Un attimo. Il sondaggio in realtà non chiede chi è il miglior portiere al mondo ma chi vor… - Enzo85207940 : @Noiconsalvini Salvini ,come ti permetti di dire che 60 milioni di italiani ti chiedono di governare .io sono ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Ecco chi sono i 12 responsabili che tentano di salvare Conte ilGiornale.it Turismo: niente extra europei fino al 2022, rischio fallimento per il sistema toscano

Il professor Bellini: «Il settore rischia di andare in mano agli stranieri». I progetti per potenziare le offerte per gli italiani ...

Crisi di governo, l’ex ministra Bonetti a Radio24: “Disposti a rimanere in maggioranza. Discutere dell’uso del Mes è dirimente per restare”

“Siamo disposti” a rimanere in maggioranza. “Le mie dimissioni sono lo spazio perché questo tavolo si apra per le risposte da dare al Paese. Noi sgombriamo il campo, adesso si faccia la politica, noi ...

Il professor Bellini: «Il settore rischia di andare in mano agli stranieri». I progetti per potenziare le offerte per gli italiani ...“Siamo disposti” a rimanere in maggioranza. “Le mie dimissioni sono lo spazio perché questo tavolo si apra per le risposte da dare al Paese. Noi sgombriamo il campo, adesso si faccia la politica, noi ...