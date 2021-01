Chi può entrare in zona bianca? La situazione regione per regione (Di giovedì 14 gennaio 2021) zona bianca regioni – Il nuovo Dpcm varato per il contenimento del contagio nell’ambito della pandemia da Coronavirus ha portato con sé delle novità importanti. Le nuove restrizioni si applicheranno dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021. Tra le novità più importanti c’è l’istituzione di quella che viene definita “area bianca”. La nota del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021)regioni – Il nuovo Dpcm varato per il contenimento del contagio nell’ambito della pandemia da Coronavirus ha portato con sé delle novità importanti. Le nuove restrizioni si applicheranno dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021. Tra le novità più importanti c’è l’istituzione di quella che viene definita “area”. La nota del L'articolo

DantiNicola : La lezione di oggi è che in politica c'è ancora chi si batte per le idee e per queste non ha paura di lasciare la p… - matteosalvinimi : #Salvini: C'è chi vuole evitare elezioni perché sia questo Parlamento ad eleggere il Presidente della Repubblica? V… - TeresaBellanova : Nel piano pandemico c'è scritto che in base alla scarsità di risorse i trattamenti saranno dati a chi può trarne ma… - waowawes : RT @piercamillo: Il Regno Unito sostituì Chamberlain con Churchill nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. In guerra o in pandemia, si… - ansiagratis : andando a comprare uno smalto nero per un mio amico a un’ora dalla sua partenza ce la farò? chi può dirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Chi può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it