Chi ha avuto il Covid non è immune: l'Asl dispone vaccinazione anche per dipendenti già contagiati (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAncora non è chiaro se chi ha avuto il Covid diventi immune o no. A confermarlo è una lettera dell'azienda sanitaria di Salerno con la quale viene disposta la vaccinazione anche per i dipendenti dell'Asl che hanno già contratto il coronavirus. Indirizzata ai responsabili dei diversi Dipartimenti la missiva parte proprio dalla premessa che ad oggi non sappiamo quanto duri la protezione dopo l'infezione da SARS-coV-2 , che non esiste una risposta immunitaria univoca ma che dipenda da persona a persona. Infatti gli anticorpi protettivi scompaiono nel giro di pochi mesi o non si sviluppano affatto. anche il test sierologico, che misura gli anticorpi prodotti in caso di contatto con il virus SARS-coV-2, serve per studi di natura ...

