Chi è Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti? La giovane ragazza è guarita dal tumore (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ecco chi è Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti ha svelato di aver lottato contro un tumore ed è guarita Teresa Cherubini è nata il 13 dicembre 1998, è la figlia di Lorenzo Cherubini, meglio noto come Jovanotti. La figlia del noto ed amatissimo cantante è sempre stata molto timida, di lei non si sa molto perché ha sempre preferito rimanere lontana dai riflettori e dal mondo del gossip. Sappiamo che ha un grandissimo talento nel disegno, ha studiato in un college a New York, dove ha approfondito la sua arte del graphic novel. Sul suo profilo Instagram tantissime sono le foto dei suoi meravigliosi disegni.

