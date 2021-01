Chi è l'uomo che potrebbe rimpiazzare Angela Merkel" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il ricco avvocato favorito, il rassicurante governatore e l'outsider capace di fare brutti scherzi. La corsa a tre per la leadership della Cdu - Unione cristiano democratica, il partito di Angela ... Leggi su europa.today (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il ricco avvocato favorito, il rassicurante governatore e l'outsider capace di fare brutti scherzi. La corsa a tre per la leadership della Cdu - Unione cristiano democratica, il partito di...

MshAllh_theBook : @dario39355099 Ragionevole quanto affermi; eleva chi ti ascolta e nel contempo può approfondire,approfittare di que… - Wolf_Girl_Yulia : RT @PaoloOcchi1: @Rico85363231 @Wolf_Girl_Yulia Il cane è il vero amico del uomo .va curato e amato .chi non ha rispetto per loro non ha in… - marknerazzurro : RT @BiffiLuca: Non si è ancora capito il tramite del passaggio da Berlusconi a un uomo fittizio,con delle immaginarie miniere di fosforo. N… - Domenico_p6 : RT @PhilippoTrapani: Un uomo di una tristezza disarmante.... Crisi di governo, Bersani: 'Chi vuole fare i conti con Conte deve trattenere l… - Mary35999509 : RT @GiusyPoppi: @franco_sala @caritas_milano @CaritasItaliana @FiorellaMannoia @Avvenire_Nei @nelloscavo @rulajebreal @manginobrioches @Mic… -