Chi è Liz Cheney | la donna che guida la rivolta repubblicana contro Trump

(Di giovedì 14 gennaio 2021) È di nuovo impeachment negli Stati Uniti. La Camera dei rappresentanti americani ha approvato una risoluzione per mettere di nuovo sotto accusa il presidente Donalddopo i fatti di Capitol Hill, accusandolo di “istigazione all’insurrezione”. A votare a favore della mozione sono stati 232 deputati, dei quali 10 repubblicani. Il sito The Hill ha pubblicato la lista dei membri del Partito Repubblicano che si sono schierati. I “traditori” del magnate sono Anthony Gonzalez, Jaime Herrera Beutler, John Katko, Adam Kinzinger, Peter Meijer, Dan Newhouse, Tom Rice, Fred Upton, David Valadao e Liz. E sarebbe proprio lei, Liz, are lail presidente. Nata a Madison, Wisconsin, nel 1966, è figlia dell’ex ...